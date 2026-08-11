Jandarmadan Hırsızlık Uyarısı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde jandarma ekipleri, mesire alanında 150 vatandaşa hırsızlık uyarısı yaptı.

Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Saraycık Köyü Türbin Mesire Alanı'nda önleyici kolluk yaya devriye faaliyeti gerçekleştirildi. Mesire alanında bulunan yaklaşık 150 vatandaşa, önemli eşyalarını yanlarından ayırmamaları ve olası hırsızlık olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.

Öte yandan, jandarma ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.