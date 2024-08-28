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Jandarmadan silah kaçakçılığı operasyonu: 9 gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarmanın gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Viranşehir ilçesinde 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 40 şarjör, bin 653 mermi ve fişek, 38 av tüfeği ile 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 9 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.