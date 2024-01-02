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Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 57'ye Yükseldi - Son Dakika
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Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 57'ye Yükseldi

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, yaralananların sayısı ise 87'ye yükseldi. Depremde Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki birçok yol ve yapıda maddi hasar meydana geldi. Ayrıca, turistik Asaichi Dori bölgesinde çıkan yangın tamamen kontrol altına alındı. Deprem nedeniyle 57 bin 360 kişi tahliye edildi ve hükümet deniz yoluyla yardım sevkiyatını koordine etmektedir.

Japonya\'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 57\'ye Yükseldi
02.01.2024 - 20:23,
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Japonya'da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, yaralananların sayısı ise 87'ye yükseldi.

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde dün meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde can kaybı artıyor. Yetkililer, depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 57'ye, yaralananların sayısı ise 87'ye yükseldiğini açıkladı. Ishikawa eyaletinde 22, Toyama eyaletinde 37, Niigata eyaletinde 21, Fukui eyaletinde 6, Gifu eyaletinde 1 kişinin depremde yaralandığı aktarıldı. Wajima, Nanao ve Suzu şehirlerindeki çok sayıda yol ve yapıda maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Wajima şehrindeki turistik "Asaichi Dori" bölgesinde dün çıkan yangının tamamen kontrol altına alındığı belirtildi. Bölgedeki 200 yapı yangın nedeniyle küle dönerken, yaşanan su kesintilerinin yangın söndürme çalışmalarını aksattığı ifade edildi.

57 bin 360 kişi tahliye edildi

Japonya Başbakanı Fumio Kishida deprem nedeniyle Noto Yarımadası'nın kuzey bölgelerinde karayolu ulaşımında aksamalar yaşandığını belirterek, hükümetin deniz yolu aracılığıyla yardım sevkiyatını koordine ettiğini söyledi. Kishida, yaklaşık 10 bin Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) personelinin kurtarma ve yardım operasyonlarında görev aldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise deprem nedeniyle evlerinden tahliye edilen kişi sayısının 57 bin 360 olduğunu ifade etti.

Japonya 7.6'lık depremle sarılmıştı

Japonya'nın Ishikawa eyaleti dün 7.6 büyüklüğünde bir depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti. Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti. - TOKYO

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Japonya'da 7.6 Büyüklüğündeki Depremde Ölü Sayısı 57'ye Yükseldi - Son Dakika


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