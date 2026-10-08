JASAT Alanya\'da motosiklet hırsızlığını aydınlattı, şüpheli C.U. tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde iş yeri önüne bırakılan motosikletin çalınması olayını Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri aydınlattı. Hırsızlık şüphelisi, çaldığı motosikletle birlikte yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Alanya'da ikamet eden M.M. isimli şahıs, kendisine ait motosikleti iş yerinin önüne bıraktı. İki gün sonra motosikletini almak için iş yerinin önüne gelen M.M., motosikletinin yerinde olmadığını fark ederek jandarmaya şikayette bulundu. Olayın aydınlatılması amacıyla çalışma başlatan Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), yaptıkları inceleme ve araştırmalar sonucunda motosikleti çalan şüphelinin C.U. olduğunu tespit etti.

Jandarma ekiplerince düzenlenen çalışma sonucunda şüpheli C.U. çaldığı motosikletle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. C.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.