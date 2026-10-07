JASAT'ın bulduğu 2 şüpheli, Ordu Altınordu'da altın ve 40 bin lira çaldı, tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

JASAT'ın bulduğu 2 şüpheli, Ordu Altınordu'da altın ve 40 bin lira çaldı, tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
JASAT\'ın bulduğu 2 şüpheli, Ordu Altınordu\'da altın ve 40 bin lira çaldı, tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir ikametten 3 cumhuriyet altını, 7 çeyrek altın, 5 altın bilezik ve 40 bin lira çalındı. JASAT'ın araştırmasında yakalanan 2 şüpheli, çaldıkları ziynet eşyalarını Giresun'daki kuyumculara sattıkları belirlenerek tutuklandı.

Ordu'da bir ikametten ziynet eşyaları ile nakit para çalan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Altınordu'ya bağlı Ortaköy Mahallesi'nde bir ikametten 3 cumhuriyet altını, 7 çeyrek altın, 5 altın bilezik ve 40 bin liranın çalınmasıyla ilgili İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) harekete geçti. Ekiplerce yürütülen kapsamlı araştırmada, olayın şüphelilerinin M.Ş. (30) ve H.K. (29) olduğu belirlendi. Şüphelilerin çaldıkları ziynet eşyalarını Giresun'da faaliyet gösteren kuyumculara sattıkları tespit edildi.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet AltınıAltınorduGüvenlik3. SayfaGiresunGüncelJASATOrduSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Esenyurt Belediyesi’ne operasyon 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor Esenyurt Belediyesi'ne operasyon! 17 kişi gözaltına alındı, 2 kişi aranıyor
Messi’nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı Messi'nin veda konuşmasında Enzo Fernandez hüngür hüngür ağladı
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali 66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
İstanbul’da lisede kavga Ekipler olay yerine sevk edildi İstanbul'da lisede kavga! Ekipler olay yerine sevk edildi
Devreye İlkay Gündoğan girdi Galatasaray’dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer Devreye İlkay Gündoğan girdi! Galatasaray'dan dünyayı ayağa kaldıracak transfer
İzmir paylaşımı başını yaktı Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı İzmir paylaşımı başını yaktı! Berna Laçin hakkında soruşturma başlatıldı
16:29
Türkiye’nin yeni stadyumu İstanbul’da yükseliyor İşte maliyeti
Türkiye'nin yeni stadyumu İstanbul'da yükseliyor! İşte maliyeti
16:22
Muharrem İnce’nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
Muharrem İnce'nin İzmir öngörüsü de gerçek oldu
16:11
TFF’de sürpriz karar İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
TFF'de sürpriz karar! İşte bu hafta hakemleri atayacak kişi
15:58
Alex de Souza’yı istemediler Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
Alex de Souza'yı istemediler! Süper Lig ekibinden şaşırtan karar
15:18
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul’da yakalandı
Dünyanın en azılı suçlularından Babior, İstanbul'da yakalandı
14:37
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay’dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
AK Parti rozeti takan Cemil Tugay'dan dikkat çeken sözler: İzmir bir anda rahatlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 16:33:58. #7.12#
SON DAKİKA: JASAT'ın bulduğu 2 şüpheli, Ordu Altınordu'da altın ve 40 bin lira çaldı, tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei