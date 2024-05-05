Kabataş'ta kadın sürücü, oğluna çarptı: 'Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?' - Son Dakika
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Kabataş'ta kadın sürücü, oğluna çarptı: 'Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?'

Kabataş\'ta kadın sürücü, oğluna çarptı: \'Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?\'

Kabataş'ta bir kadın sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli, gence 'İyi misin?' sorusunu yöneltince gülerek cevap veren genç, yaşananlara şaşırdı. Motosikletlinin kahkahaya boğulduğu ilginç anlar kameralara yansıdı.

05.05.2024 10:37
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Kabataş'ta kadın bir sürücü, önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Kazayı gören bir başka motosikletli ise gence, "İyi misin" sorusunu yöneltince gülerek cevap veren motosikletli genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?" diyerek yaşananlara şaşırdı. Cevap karşısında motosikletlinin kahkahaya boğulduğu o ilginç anlar kameralara yansıdı.

Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda aracıyla trafikte ilerleyen bir sürücü, takip mesafesini ayarlayamayınca önünde motosikletiyle ilerleyen oğluna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle fren yaparak duran motosikletli genci gören bir başka motosikletli, "İyi misin" sorusuyla gencin durumunu sordu. Bunun üzerine genç, "Annem zaten, paylaş ağabey, rezillik gördün mü?" sözleriyle yaşanan ilginç anlara gülerek tepki vererek herkesi güldürdü.

Annesinin çarptığını duyunca kahkahaya boğuldu

Yardıma gelen motosikletlinin, "Ama kaskını bağla bak. Annen de olsa vuruyormuş bak" sözleri üzerine kaskını bağlayan genci aynı anda babası telefonla aradı. Bunun üzerine, "Şimdi de babam arıyor. Hissetti galiba" diyerek durumu anlatan genç yavaşça yoluna devam etti. Yaşanan ilginç anlar motosikletlinin kask kamerasına anbean yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kabataş, Trafik, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kabataş'ta kadın sürücü, oğluna çarptı: 'Annem zaten, paylaş ağabey, rezilliği gördün mü?' - Son Dakika

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