Kaçak Egzotik Papağanlar Ele Geçirildi

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Egzotik tür kaçak papağanlar ele geçirildi

BURSA - Bursa'da yasa dışı yollarlar yurda getirilen 9 adet egzotik tür diye bilinen papağan, koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa İl Müdürlüğü ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü epikleri tarafından yasa dışı yollarla hayvan getirildiği ihbarı alındı. Yapılan baskında, egzotik tür olarak bilinen 9 adet yeşil papağan ele geçirildi.

Papağanlar DKMP tarafından koruma altına alınırken, şüpheli kişiye 47 bin lira para cezası uygulandı.