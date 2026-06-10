Kaçan Servis Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika
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Kaçan Servis Sürücüsü Yakalandı

10.06.2026 10:50
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Avcılar'da trafik kontrolü sırasında kaçmaya çalışan servis sürücüsü yakalandı, ceza kesildi.

Avcılar'da polis uygulamasını gören okul servis sürücüsü aracını bırakarak polisten kaçmaya çalıştı. Yaşanan o anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi Haramidere Ambarlı yolu üzerinde yaşandı. Trafik polisinin uygulama gerçekleştirdiği sırada bir servis şoförü, aracını park ederek yaya olarak kaçmaya çalıştı. Şoförü fark eden ekipler, şahsın peşine düştü. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı. Görüntülerde, trafiğin yoğun olduğu sırada trafik uygulamasını fark eden servis sürücüsünün aracından inerek kaçmaya çalıştığı, fark eden ekiplerin ise şahsı kovalayarak yakaladığı anlar yer aldı.

Ekipler tarafından yakalanan şahsın ehliyetinin servis taşımacılığına uygun olmadığı ortaya çıktı.

Öte yandan, SRC belgesinin yetersiz olduğu ve Psikoteknik belgesinin de olmadığı ortaya çıktı. Şahsa toplamda 17 bin 67 lira ceza uygulandı. Ayrıca sürücünün ehliyetinin daimi olarak iptal edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Avcılar, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kaçan Servis Sürücüsü Yakalandı - Son Dakika

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