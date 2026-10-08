Kadıköy'de havaya 6 el ateş açıp intihar girişiminde bulunan şahıs teslim oldu

Kadıköy'de cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtıktan sonra silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs, polis ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu silahını bırakarak teslim oldu.

Olay, 8 Ekim'de Kadıköy Osmanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ü. (29) isimli şahıs, cadde üzerinde tabancayla havaya 6 el ateş açtı. Ardından silahını başına dayayarak intihar girişiminde bulunan şahıs için polis ekipleri harekete geçti. Şahsın eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar girişiminde

bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri ikna ederek teslim olmasını sağladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü müzakere çalışmaları sonucunda F.Ü., kendisine zarar vermeden silahını bırakarak teslim oldu. Olayda kullanılan tabanca polis ekiplerince muhafaza altına alındı. Olayla ilgili tahkikatın sürdüğü öğrenildi.