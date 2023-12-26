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Kadıköy'de yıkım esnasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
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Kadıköy'de yıkım esnasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi'nde bir binanın yıkımı sırasında meydana gelen göçükte bir işçi mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan işçi, hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.

Kadıköy\'de yıkım esnasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı
26.12.2023 - 15:08,
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- Kadıköy'de yıkım esnasında binada göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 1 işçi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Göçük meydana gelen alan havadan görüntülendi.

Kadıköy'de Caferağa Mahallesi, Neşe Sokak'ta 14.00 sıralarında yıkım yapılan bir binada meydana geldi.

Yıkım esnasında binada çalışan işçilerden bir kişi göçük altında kaldı. Vatandaşlar ihbar üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri göçük altında kalan işçi yardımıyla çıkardılar. Sağlık ekibine teslim edilen yaralı ambulansı konarak hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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