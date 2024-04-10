Kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı

Bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 'Bozdoğan-24' Operasyonları kapsamında 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin terör örgütü adına lastik yakma, molotof atma gibi eylemlerde bulundukları, yurt dışında terör örgütünün faaliyetlerine katıldıkları ve hapis cezasıyla arandıkları belirlendi. Operasyonlar sonucunda çok sayıda dijital materyale el konuldu.