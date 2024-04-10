Kafa kafaya çarpıştılar: 8 yaralı
TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde iki araç kafa kafaya çarpıştı. İlk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.
Kaza, 14.00 sıralarında Tokat'ın Niksar ilçesi Yağmurlu mevkiinde meydana geldi. İki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu oluşan kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Gaziantep'in belirli bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Dolu sebebiyle yollar beyaza bürünürken, vatandaşlar araçlarını korumak için çeşitli önlemler aldı.
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