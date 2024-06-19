3.Sayfa

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde seyir halindeki kepçe alev alev yandı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde seyir halindeki iş makinesi yandı.

Edinilen bilgiye göre, olay Afşin ilçesi Sevin Mahallesi yolunda meydana geldi. İş makinesi operatörü seyir halindeyken aracın önündeki dumanı görerek 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Afşin itfaiyesi ekipleri yanan kepçeye müdahale ederek söndürdü.

Yanan kepçe kullanılamaz hale geldi.