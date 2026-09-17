Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık soruşturmasında 6 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş merkezli yürütülen "Nitelikli Dolandırıcılık ve Özel Belgede Sahtecilik" soruşturması kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin araç bayilerinden filo üzerinden uygun fiyatlı sıfır araç temin etme vaadiyle araç almak isteyenlerden ve yatırımcı müşterilerinden para topladığı, ödemesi yapılan araçların ise sahte proforma ve dekontlarla oyalanarak teslim edilmediği belirlendi.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, toplam 14 müştekinin müracaatı üzerine 16 Eylül 2026 tarihinde Kahramanmaraş merkezli İstanbul ve Kayseri'de eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Şüphelilerin 2025 yılı başlarından itibaren ödemesi yapılan araçları teslim etmedikleri ve müşterileri sahte proforma ile dekontlarla oyaladıkları tespit edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, bilgisayar kasası, araç ruhsatları, noter satış belgeleri ve çeşitli dokümanlarla birlikte 64 bin TL nakit para ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüpheli şahıslardan toplam 6 milyar 295 milyon 698 bin 271 lira 88 kuruşluk işlem hacminin bulunduğu tespit edildi. Şüpheliler ve irtibatlı oldukları şirketlere ait yaklaşık 145 milyon TL değerindeki 14 araç ile 5 konut ve toplam 77 milyon metrekare tarla hissesine el koyma ve bloke kararı verildi. Ayrıca 6 gerçek şahıs ile 2 tüzel kişiye ait banka ve elektronik/sanal para hesaplarına da el koyma ve bloke kararı alındı.

Soruşturma kapsamında 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, soruşturmanın tüm yönleriyle sürdürüldüğü bildirildi.