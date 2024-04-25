Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kızın boğazı kesilerek öldürüldüğü köyde sessizlik hakim - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kızın boğazı kesilerek öldürüldüğü köyde sessizlik hakim

Kahramanmaraş\'ta 4 yaşındaki kızın boğazı kesilerek öldürüldüğü köyde sessizlik hakim

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4 yaşındaki Sultan'ın boğazının kesilerek öldürüldüğü köyde sessizlik hakim. Küçük kızın mezarının üzerine bayram şekerleri bırakıldığı görüldü. Zanlı olarak tespit edilen A.A. tutuklandı.

25.04.2024 11:40
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Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kızın boğazı kesilerek öldürüldüğü köyde sessizlik hakimken, küçük kızın mezarının üzerine bayram şekerleri bırakıldığı görüldü.

İddiaya göre, 23 Nisan tarihinde Dulkadiroğlu ilçesi Elmalar Mahallesi'nde anne ve babası evde olmadığı sırada 4 yaşındaki Sultan kayboldu. Bir müddet sonra eve gelen aile, Sultan'ın kaybolduğunu anlayınca çevrede aramaya başladı. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, mahalle sakinleri ile küçük Sultan'ı arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu küçük kız, evlerinin yanındaki samanlıkta boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu. Ekipler, yaptıkları araştırmada ayakkabı ve yerdeki kan izlerinden zanlının küçük kızın amcasının oğlu A.A. (14) olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan A.A., suçunu itiraf etti. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan çocuk, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Bugün olayın yaşandığı ev ve köyde sessizlik hakim olurken, Sultan'ın mezarının üzerine bayram şekerleri bırakıldığı görüldü. Küçük Sultan'ın ninesi Sultan Akgül ve dedesi, basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.

A.A.'nın anne ve babasının ayrı olduğu, öldürdüğü kuzeni ile birlikte dedesinin evinde yaşadığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Hakim, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kızın boğazı kesilerek öldürüldüğü köyde sessizlik hakim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki kızın boğazı kesilerek öldürüldüğü köyde sessizlik hakim - Son Dakika
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