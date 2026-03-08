Kahramanmaraş'ta Araç Gölde Mahsur Kaldı - Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Araç Gölde Mahsur Kaldı

Kahramanmaraş\'ta Araç Gölde Mahsur Kaldı
08.03.2026 19:51
Karagöl'e giren 3 kişi, araçlarıyla gölde mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraş'ta Ahır Dağı eteklerinde bulunan Karagöl'e araçlarıyla giren 3 kişi, gölde mahsur kaldı.

Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir nedenle araçlarıyla Karagöl'e giren 3 kişi, bir süre sonra araçlarının su içinde stop etmesi üzerine gölün ortasında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk edildi. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 3 kişi araçtan inerek gölden yürüyerek çıktığı görüldü. Olayla ilgili can kaybı yaşanmazken gölde kalan aracın daha sonra çıkarılacağı öğrenildi. Göle giren araç ve vatandaşların Off-Road tutkunu olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, İtfaiye, Olaylar, Doğa, Kaza, Son Dakika

19:02
