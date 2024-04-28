Kahramanmaraş\'ta Bahçe Çalışması Sırasında Kaza: Şahıs Ağır Yaralandı

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Kahramanmaraş'ta bahçesini çapalarken bacağını çapa makinesine kaptıran şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Elbistan İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi.Evinin bahçesinde çapa makinesi ile çalışan S.K, bir anda ayağını çapa makinesine kaptırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri makinanın demirlerini keserek şahsı bulunduğu yerden kurtardı. Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan S.K'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ