Kahramanmaraş\'ta Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Dulkadiroğlu ilçesinde Erkenez Köprü mevkiinde bir büyükbaş hayvanın bataklığa saplandığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bir kısmı bataklığa saplanan büyükbaşı bulunduğu yerden çıkardı.

Ekipler, kurtardıkları hayvanı sahibine teslim etti. - KAHRAMANMARAŞ