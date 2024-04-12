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Kahramanmaraş'ta iki grup arasında silahlı bıçaklı kavga: 4 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta iki husumetli grup arasında silahlı ve bıçaklı kavga meydana gelirken, olayda 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Onikişubat ilçesi Şazi Bey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarında meydana geldi. İddialara göre, Y.Ç. ve ismi belirlenemeyen şahıs, aralarında husumet bulunan baba ve oğlu İ.E., R.E. ile bulvar üzerinde karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma bir anda silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüşürken, iki taraf da silah ve bıçakla birbirlerini hedef aldı. Kavga sırasında silah ve bıçaklarla birbirine saldırması üzerine, baba ve oğlu İ.E., R.E., karşı taraftan olduğu öğrenilen Y.Ç. ve ismi ve soy ismi öğrenilemeyen şahıs yaralandı.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.