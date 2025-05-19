Kahramanmaraş'ta bir kağıt fabrikasında çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Yangın, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Eyüp Sultan Mahallesi'ndeki Kahramanmaraş Kağıt Fabrikası'nda çıktı. Fabrikanın açık alandaki kağıt balyalarında yangın çıktığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle maddi zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Kağıt Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?