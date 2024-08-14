Kahramanmaraş\'ta Otomobil Dolandırıcılığı Şikayeti

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Kahramanmaraş'ta bir vatandaş otomobilinin imza ve izni olmadan başkasına satıldığını ve mağdur olduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan Şenol Küçük, iddiaya göre Ö.K. isimli kişiye otomobilini 2 milyon lira karşılığında sattı. Küçük, peşin para yerine çek aldı. İki şahıs arasında yapılan sözleşmeye göre otomobil devrinin çek ödemesinin yapılmasından sonra verilmesine karar kılındı.

Çeki bankaya götürdükten sonra ödeme günü geldiğinde çekin karşılıksız olduğunu öğrenen vatandaş dolandırıldığını, mağdur olduğunu ifade ederek savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirtti.

Olayla ilgili konuşan Şenol Küçük, "2023 yılı Haziran ayında bir otomobil sattım. Karşılığında iki çek aldım, çekler ödendiğinde aracımın devri yapılacaktı. Çekleri bankaya bıraktım günü geldi ve çekler karşılıksız çıktı. Bankadan çekleri alıp avukatıma verip icra yolunu başlattım. Bu süre zarfında aracımı bağlatmak istedim. Emniyete gittiğimde plakayı sordular. E-Devlet'ten baktığımda aracımın bende olmadığını öğrendim. Benim imzam ve iznim olmadan aracı devretmişler. Şebeke beni dolandırdı. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Şikayette bulundum ben dolandırıldım bir başkasının da dolandırılmaması için davayı açtım" dedi. - KAHRAMANMARAŞ