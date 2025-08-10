Kahramanmaraş\'ta Park Halindeki Midibüs Yandı

Kahramanmaraş'ta park halindeki midibüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nde çıktı. Gürsel Güneş'e ait yolcu taşımacılığında kullanılan midibüs park halindeyken yanmaya başladı. Aracın yandığını gören vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Türkoğlu ekipleri tarafından araç yangınına müdahale edildi. Yapılan müdahale ile söndürülen yangında, aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ