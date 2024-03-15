Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalanırken, operasyonda çok sayıda para ve ipotek kağıdı ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde tefecilik suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Bu çalışmalar neticesinde 2 pompalı tüfek,19 tabanca fişeği, suça konu olabilecek 40 bin TL para, 300. bin TL'lik ipotek kağıdı, yabancı kişilere ait 4 banka kartı, 1 pos cihazı, 1 çelik kasa, tefecilik suçuna konu olabilecek senet, satış, protokol belgesi, banka evrakları ve not defterine yazılı alacak verecek evrakları ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan F.K. ve A.A. isimli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Eyüpsultan'da yaşanan feci kazada hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası Özer Aci, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek sokakta dolaşmasına tepki gösterdi. Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulacağına inandığını söyledi.
Yalova Gönüllü Sivil Toplum Kuruluşları Platformu tarafından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları protesto edildi. Yalova Merkez Camisi'nde kılınan Cuma namazı sonrasında İsrail protesto edildi ve basın açıklaması gerçekleştirildi.
Eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen 17 yaşındaki Ömür Arslan, memleketi Denizli'de tabutuna örtülen duvağıyla son yolculuğuna uğurlandı. Nazilli'de yaşanan olayda genç kızı silahla vurarak öldüren İbrahim Olece, intihar etti. Ömür Arslan'ın cenazesi Asri Mezarlık Morgu'na kaldırıldı ve burada düzenlenen cenaze töreninde duvağı tabutunun üzerine örtüldü. Ardından Ömür Arslan, Gümüşler Mezarlığı'nda dualarla defnedildi.
Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nın babası, oğlu ve annesinin ABD'de gülerek dolaştığı fotoğraflar üzerine açıklama yaptı. Baba Aci, bu davada son gülenin kendisi olacağını belirtti ve adaletin yerini bulmasını istedi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 15 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P.'yi uyuşturucu maddelerle yakaladı. Şahsın üst aramasında bonzai, sentetik cannobiond uyuşturucu hammaddesi, uyuşturucu kullanma aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklandı ve soruşturma devam ediyor.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nün asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmaları kapsamında yapılan şok uygulamalar ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 9 ruhsatsız tabanca, 5 tüfek, 6 kuru sıkı tabanca, 8 kesici ve delici alet, 15 şarjör, 238 fişek, 35 sentetik ecza maddesi, 20 gram esrar, 32,68 gram bonzai maddesi, 129 iskambil kağıdı ve 2 bin 800 lira para ele geçirildi.
Sinop'un merkez ilçesine bağlı Lala köyünde bir evden hırsızlık olayı gerçekleşti. Jandarma ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Plaka Tanıma Sistemi ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çalıntı olduğu değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, Meydan Mahallesi'nde meydana gelen motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli F.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan hapis cezası bulunan 2 firari hükümlüyü yakaladı. H.A. ve O.C.S. isimli hükümlüler, jandarma tarafından yapılan işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Eyüpsultan'da yazar Eylem Tok'un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kaza sonucu Oğuz Murat Aci'nın hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada şüpheli baba Bülent Cihantimur, 'suçluyu kayırma' suçundan çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'yurt dışına çıkış yasağı'na ek olarak 'imza atma' şeklindeki adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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