Kahramanmaraş\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen kamyon ile minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yattı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.