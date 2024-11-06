Kahramanmaraş'ta çıkan iş yeri yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Onikişubat İlçesi Serintepe Mahallesindeki bir iş yerinde çıktı. Elektrik aksamlı çıktığı belirlenene yangına ihbar üzerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi ile yangın çevreye yayılmadan söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu. - KAHRAMANMARAŞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Kahramanmaraş'ta Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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