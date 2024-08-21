Kahramanmaraş\'ta yıkım sırasında iş makinesine moloz düştü, operatör yaralandı

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Kahramanmaraş'ta yıkım yaparken molozların iş makinesine düşmesi sonucu operatör yaralandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana geldi. Ağır hasarlı binayı yıkan iş makinesi bir anda molozların altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri iş makinesi operatörünü bulunduğu yerden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı operatörün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ