Malatya'nın Darende ilçesinde kalp krizi geçiren 74 yaşındaki hasta, hava ambulansıyla Malatya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, 74 yaşındaki İ.K., kalp krizi geçirmesi üzerine Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastanın ileri tedavi için Malatya'ya sevk edilmesine karar verildi.

İ.K., Darende'den hava ambulansıyla alınarak Malatya'daki sağlık kuruluşuna nakledildi. Hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.