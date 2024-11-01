Kamyondan Kamyona Şok Çarpışma - Son Dakika
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Kamyondan Kamyona Şok Çarpışma

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Antalya'da geri manevra yapan kamyon iki kez çarptı, sürücü hızla olay yerinden kaçtı.

01.11.2024 12:03
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Şaşkına çeviren kaza: Kırmızı ışıkta önüne geçtiği kamyona geri manevra yapıp 2 kez çarparak böyle kaçtı

Cinayet teşebbüsü gibi kaza güvenlik kamerasında

ANTALYA - Manavgat'ta 2 damperli kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı. Kavşakta bekleyen kamyona önünde duran başka bir kamyonun geri geri gelip 2 kez çarptıktan sonra hızla kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Manavgat- Alanya D-400 Karayolu üzerinde meydana geldi. Alanya istikametine seyir halindeki damperli kamyon Aşağı Işıklar kavşağında beklediği sırada aynı istikamette seyir halindeki başka bir damperli kamyon önünde durduktan sonra geri geri gelerek defalarca çarptı. Kazada, öndeki kamyonun çarpması sonucu kupa kısmı büyük ölçüde zarar gören kamyonun sürücüsü büyük şans eseri kazayı burnu bile kanamadan atlatırken, çarpan kamyon olayın ardından olay yerinden hızla uzaklaştı.

Görüntüler hayrete düşürdü

Yaşanan olay anları ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde olayın kaza olmadığı kavşak sisteminde yavaşlayan kamyona arkadan gelen başka bir kamyonun önüne geçtikten sonra defalarca ileri geri yapmak suretiyle kamyonun damperiyle arkasındaki kamyonun kupasına çarptığı görüldü. Jandarmanın, güvenlik kamerası görüntülerinden belirlediği kamyon sürücüsünü yakalarken, kamyon sürücüsü hakkında yasal işlem yaptığı bildirildi.

Kaynak: İHA

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