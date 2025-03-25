Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi final kararı aldı - Son Dakika
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Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi final kararı aldı

Kanal D\'nin büyük umutlarla başlayan dizisi final kararı aldı

Kanal D'nin iddialı yapımlarından 'Piyasa' dizisi, düşük reytingler nedeniyle ekran macerasını noktalıyor. Başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Navruz'un yer aldığı dizi, 6. bölümüyle final yapacak. Medya ve magazin dünyasının entrikalarını konu alan dizi, iddialı kadrosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca yolun sonuna geldi.

25.03.2025 08:49
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Televizyon dünyasında yaprak dökümü devam ediyor. Kanal D'nin büyük umutlarla ekranlara taşıdığı Piyasa dizisi, final kararı aldı. Medya ve magazin dünyasının entrikalarını konu alan dizi, iddialı kadrosuna rağmen reytinglerde istenilen başarıyı yakalayamayınca yolun sonuna geldi.

PİYASA DİZİSİ KAÇINCI BÖLÜMDE FİNAL YAPIYOR?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, başrollerinde İlayda Alişan ve Alp Navruz'un yer aldığı 'Medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini izleyiciyle buluşturacak sloganıyla yayın hayatına başlayan Piyasa dizisi, 6. bölüm itibarıyla ekran macerasını noktalayacak. 22 Şubat'ta izleyiciyle buluşan ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapım, düşük reytingler nedeniyle erken final yapacak diziler arasına katıldı.

PİYASA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç savaşlarını gözler önüne sermek üzere kurgulandı. Büyük bir beklentiyle başlayan proje, izleyiciyi ekran başına kilitlemeyi başarsa da beklenen ilgiyi sürdüremedi. Çekimleri Bursa'da başlayan 'Piyasa' önümüzdeki haftalarda son bölümüyle ekrana gelecek.

PİYASA DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda Alp Navruz, İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Zuhal Olcay, Damla Colbay, Fırat Altunmeşe, Vural Şahanoğlu, Asya Kasap, Aydan Burhan, Halil Demir, Hilmi Ahıska, Metehan Parıltı ve Yurdaer Okur yer alıyor.

Televizyon, Magazin, 3-sayfa, Dizi, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi final kararı aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • BURAK HANZADE:
    akp piyasa olunca diziye gerek kalmadı :) 23 46 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Daha durun,bu yandaşların bütün televizyonlarının her şeyi etkilenecek...Bu halka karşı sağar ve dilsiz olmaktan....Milletin mal yerine koymanın bir bedeli olmalı....!! 22 34 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    diziyle,yarışmayla milleti yozlaştırdınız adı bile seyretmemek için yeter. 36 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kanal D'nin büyük umutlarla başlayan dizisi final kararı aldı - Son Dakika
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