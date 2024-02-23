Kapaklı'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Kapaklı'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Kapaklı\'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay, dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

23.02.2024 12:20
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Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs yakalandı.

Ekipler yaptıkları uygulamada, kasten yaralama suçundan 4 yıl 2 ay kesilmiş hapis cezası bulunan B.Ç. ve 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K.'yi gözaltına aldı.

Öte yandan kişinin kendini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtılması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.B. ekipler tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan üç şüphelide de emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kapaklı'da Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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