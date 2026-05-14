Kapıkule'de dev operasyon: Milyonlarca liralık kaçak eşya ve uyuşturucu ele geçirildi

14.05.2026 10:32  Güncelleme: 10:36
Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda yapılan operasyonda bir tırda 1 milyon 440 bin adet sigara filtresi ve 32 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, yurda giriş yapmak üzere gelen bir tırda milyonlarca lira değerinde kaçak eşya ile 32 kilo 480 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından Kapıkule Gümrük Sahası'na giriş yapan bir tır, şüphe ve risk analizleri kapsamında x-ray taramasına sevk edildi. Yapılan taramada şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine araç arama hangarına alındı.

ARAMADA NARKOTİK KÖPEĞİ BODRİ DE YER ALDI

Narkotik dedektör köpeği "Bodri" eşliğinde gerçekleştirilen detaylı aramada, yasal yük arasına gizlenmiş koliler ve valizler içerisinde gümrüğe beyan edilmeyen çok sayıda kaçak ürün bulundu. Aramalarda 1 milyon 440 bin adet sigara filtresi, 4 bin 800 adet sigara kağıdı, 20 adet pil, 10 bin 5 adet atomizer, 4 bin 34 adet elektronik sigara, 2 bin 690 adet elektronik sigara kartuşu, 20 adet gözlük, 212 bin 541 adet ilaç ve 3 bin adet elektronik sigara podu ele geçirildi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ayrıca yapılan kontrollerde 28 paket halinde toplam 32 kilo 480 gram esrar da bulundu. Ele geçirilen kaçak eşya ve uyuşturucuya el konulurken, olayla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 1 şüpheli hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. 

Kaynak: İHA

