Otomobilin çarpıp kaçtığı kediyi yol kenarına alan polisler takdir topladı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kedi, bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazayı gören polis ekipleri, trafiği durdurarak, kediyi yol kenarına taşıdı. Polislerin duyarlı davranışı ise vatandaşların takdirini topladı.

Olay, Bozyaka Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediye sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarparak, hızla bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden polis memurları, yolda güvenlik önlemi alıp trafiği durdurdu. Çarpmanın etkisiyle yolda hareketsiz kalan kedi, polis ekipleri tarafından alınarak güvenli bir şekilde yol kenarına koyuldu. Telef olduğu anlaşılan yavru kedinin cansız bedeni, daha sonra olay yerine çağrılan belediye ekiplerine teslim edildi. Polis memurlarının yolu keserek kedi için seferber olması, vatandaşların takdirini topladı. - İZMİR