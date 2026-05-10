Otomobilin çarpıp kaçtığı kediyi yol kenarına alan polisler takdir topladı
10.05.2026 18:44  Güncelleme: 18:57
İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kedi, bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Olayı gören polis ekipleri, trafiği durdurarak kediyi güvenli bir yere taşıdı ve vatandaşlar tarafından takdir edildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kedi, bir otomobilin çarpması sonucu telef oldu. Kazayı gören polis ekipleri, trafiği durdurarak, kediyi yol kenarına taşıdı. Polislerin duyarlı davranışı ise vatandaşların takdirini topladı.

Olay, Bozyaka Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan yavru kediye sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil çarparak, hızla bölgeden uzaklaştı. Durumu fark eden polis memurları, yolda güvenlik önlemi alıp trafiği durdurdu. Çarpmanın etkisiyle yolda hareketsiz kalan kedi, polis ekipleri tarafından alınarak güvenli bir şekilde yol kenarına koyuldu. Telef olduğu anlaşılan yavru kedinin cansız bedeni, daha sonra olay yerine çağrılan belediye ekiplerine teslim edildi. Polis memurlarının yolu keserek kedi için seferber olması, vatandaşların takdirini topladı. - İZMİR

Kaynak: İHA

