Karabük\'te 4 Ayrı Operasyonda 200 Adet Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

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Karabük'te 8 günde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesi faaliyetleri çerçevesinde yürütülen saha faaliyetleri ve istihbarı faaliyetler sonucu 27 Nisan - 05 Mayıs 2024 tarihleri arasında merkez ve Safranbolu ilçesinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Safranbolu ilçesinde 27 Nisan tarihinde düzenlenen iki operasyonda uyuşturucu kullanıldığı ihbarı alınan araç içerisinde yapılan aramada 14, üst araması yapılan bir şahsın üzerinde ise 30 olmak üzere toplamda 44 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheliler M.Ö. M.A. ve B.K. hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçlarından adli işlem yapıldı.

Merkezde düzenlenen iki operasyonda da 156 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken Ş.E. ve Y.K. isimli şahıslar hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı. - KARABÜK