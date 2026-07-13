Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Karabük\'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
13.07.2026 17:13
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Karabük'te çıkan anız yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Karabük'te boş arazide çıkan ve geniş bir alana yayılan anız yangını, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü çalışmalarla kontrol altına alınırken, jandarma ekipleri de vatandaşlarla birlikte söndürme çalışmalarına destek verdi.

Olay, merkeze bağlı Çerçiler köyünde meydana geldi. Boş arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangın söndürme helikopteri ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Yangına havadan helikopterle, karadan ise itfaiye ve orman ekiplerince müdahale edilirken, jandarma personeli de vatandaşlarla birlikte alevlerin kontrol altına alınması için yoğun çaba gösterdi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karabük'te Anız Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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