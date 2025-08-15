Karabük\'te Bahçede Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesinde bahçede çıkan ot yangını, yerleşim yerleri ve ormana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, beldenin Değirmendüzü mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bahçede ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yoğun desteğiyle yangın yerleşim yerleri ve ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Geniş bir alanın zarar görmesine neden olan yangının çıkışı ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK