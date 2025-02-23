Karabük'te Gece Yangın: İki Katlı Ev Kullanılamaz Hale Geldi

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İki katlı ev alevlere teslim oldu

KARABÜK - Karabük'te gece yarısı çıkan yangında 2 katlı müstakil ev kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Yeşil Mahalle Esentepe Caddesi'nde gece yarısı Şahin Kırım'a ait iki katlı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Karabük Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.