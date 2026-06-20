Heyelanda kaya parçalarının isabet ettiği ev hasar gördü

Karabük'te meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları, bir evin duvarı ile çatısına zarar verdi.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Cevizlidere Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Yamaçta bulunan Orhan Coşkun'a ait evin yakınındaki toprak zeminde yaşanan kayma nedeniyle kaya parçaları yuvarlanarak yapıya isabet etti. Kaya parçalarının çarpması sonucu evin duvarında ve çatısında hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Coşkun ailesi, hasar gören eve girmekte tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

Fazilet Coşkun, kızını YKS'ye göndermek için kalktıkları sırada ses duyduklarını ve evi terk ettiklerini söyledi. Eşi Orhan Coşkun ise, kendi imkanları ile heyelanın önüne araba lastikleriyle set çekmeye çalıştığını ifade ederek, 30 yıldır yaşadığı evinden başka gidecek yeri olmadığını belirtti. - KARABÜK