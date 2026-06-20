Heyelanda kaya parçalarının isabet ettiği ev hasar gördü - Son Dakika
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Heyelanda kaya parçalarının isabet ettiği ev hasar gördü

Heyelanda kaya parçalarının isabet ettiği ev hasar gördü
20.06.2026 14:45  Güncelleme: 14:48
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Karabük'te Kartaltepe Mahallesi'nde meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları, Orhan Coşkun'a ait evin duvarına ve çatısına hasar verdi. Aile, hasar gören eve girmekte tedirgin olduklarını belirtti.

Karabük'te meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları, bir evin duvarı ile çatısına zarar verdi.

Olay, Kartaltepe Mahallesi Cevizlidere Ulubatlı Hasan Caddesi'nde meydana geldi. Yamaçta bulunan Orhan Coşkun'a ait evin yakınındaki toprak zeminde yaşanan kayma nedeniyle kaya parçaları yuvarlanarak yapıya isabet etti. Kaya parçalarının çarpması sonucu evin duvarında ve çatısında hasar oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine Karabük Belediyesi ekipleri bölgeye gelerek, incelemelerde bulundu. Coşkun ailesi, hasar gören eve girmekte tedirginlik yaşadıklarını belirtti.

Fazilet Coşkun, kızını YKS'ye göndermek için kalktıkları sırada ses duyduklarını ve evi terk ettiklerini söyledi. Eşi Orhan Coşkun ise, kendi imkanları ile heyelanın önüne araba lastikleriyle set çekmeye çalıştığını ifade ederek, 30 yıldır yaşadığı evinden başka gidecek yeri olmadığını belirtti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Heyelanda kaya parçalarının isabet ettiği ev hasar gördü - Son Dakika

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