Karabük'te Horoz Dövüşü Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 15 Kişiye 108 Bin 240 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Karabük'te Horoz Dövüşü Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 15 Kişiye 108 Bin 240 TL Cezai İşlem Uygulandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı ihbarını alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 kişi yakalandı. Evde yapılan aramada 31 horoz, 1 terazi, 1 ilk yardım çantası ve 16 taşıma çantası ele geçirildi. Dövüşü organize eden şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheliye toplam 108 bin 240 TL para cezası kesildi.

11.06.2024 09:59
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Karabük'te horoz dövüşü yapıldığı belirlenen eve yapılan operasyonda 16 kişi yakalandı. 15 kişiye 108 bin 240 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı ihbarını alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 kişi yakalandı. Bahse konu ev ve eklentilerinde yapılan aramada 31 horoz, dövüşecek horozun sıkletini ölçmede kullanılan 1 terazi, yaralı horozları tedavi için kullanılan 1 ilk yardım çantası ve 16 taşıma çantası ele geçirildi.

Dövüşü organize eden şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheliye kumar oynamaktan dolayı toplam 108 bin 240 TL para cezası kesildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Horoz Dövüşü Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 15 Kişiye 108 Bin 240 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Horoz Dövüşü Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 15 Kişiye 108 Bin 240 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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