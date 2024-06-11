Karabük'te Horoz Dövüşü Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı, 15 Kişiye 108 Bin 240 TL Cezai İşlem Uygulandı

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Karabük'te horoz dövüşü yapıldığı belirlenen eve yapılan operasyonda 16 kişi yakalandı. 15 kişiye 108 bin 240 TL ceza kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezinde bir evin bahçesinde horoz dövüşü yapıldığı ve bahis oynatıldığı ihbarını alarak operasyon düzenledi. Operasyonda, 16 kişi yakalandı. Bahse konu ev ve eklentilerinde yapılan aramada 31 horoz, dövüşecek horozun sıkletini ölçmede kullanılan 1 terazi, yaralı horozları tedavi için kullanılan 1 ilk yardım çantası ve 16 taşıma çantası ele geçirildi.

Dövüşü organize eden şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 15 şüpheliye kumar oynamaktan dolayı toplam 108 bin 240 TL para cezası kesildi. - KARABÜK