Karabük\'te Kamyon Devrildi, Sürücü Yaralandı

Karabük'te orman yolunda kontrolden çıkan kamyonun devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Baklabostan mevkisinde meydana geldi. Aydın I. idaresindeki 78 YE 177 plakalı odun yüklü kamyon, zeminin yumuşaması nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ekiplerin yardımıyla çıkartılırken ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK
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