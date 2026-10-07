Karabük\'te kontrolden çıkan otomobil yol çalışmasında 4 metre şarampole devrildi

Karabük'te kontrolden çıkan otomobil yol çalışmasında 4 metre şarampole devrildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük'te 100. Yıl Mahallesi'ndeki 1010 Nolu Cadde'de yol çalışması bulunan kısmı fark etmeyen sürücü, kontrolünü kaybedince otomobil yaklaşık 4 metre şarampole devrildi. Kazada araçta hasar oluştu, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Karabük'te yol çalışması yapılan bölümü fark edemeyen sürücünün kontrolden çıkan otomobili yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi.
Kaza, 100. Yıl Mahallesi 1010 Nolu Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 AAH 175 plakalı otomobilin sürücüsü, yol çalışmasının bulunduğu kısmı fark etmeyerek yoluna devam etti. Sürücünün kontrolünü kaybettiği araç, yol kenarındaki yaklaşık 4 metrelik şarampole devrildi. Kazada otomobilde hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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