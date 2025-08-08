Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler

Haberin Videosunu İzleyin
Karabük\'te orman yangınını çay içerek izlediler
08.08.2025 08:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karabük\'te orman yangınını çay içerek izlediler
Haber Videosu

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve önceki gün kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangını bazı vatandaşlar kamp sandalyelerinde oturup çay içerek izledi.

Karabük merkeze bağlı Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi. Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmaları aralıksız devam ediyor.

YANGINI ÇAY İÇEREK İZLEDİLER

Alevler rüzgarın etkisiyle Karabük- Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy'e kadar geldi. Tedbir amaçlı köyün boşaltıldığı bölgede alevler geceyi aydınlatırken bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti. Yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı.

Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler
Kaynak: İHA

3-sayfa, Karabük, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi Hayranları şaşkına döndü Sahneye mini etekle çıkan şarkıcı inanılmaz frikik verdi! Hayranları şaşkına döndü
DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı DMM sahte diploma ile ilgili iddiaları tek tek yanıtladı
Karısının eski kocasını sokak ortasında silahla vurdu Karısının eski kocasını sokak ortasında silahla vurdu
Bursa’da ele geçirildi, bir örneği sadece Topkapı Sarayı’nda Değeri dudak uçuklattı Bursa'da ele geçirildi, bir örneği sadece Topkapı Sarayı'nda! Değeri dudak uçuklattı
Bir zamanların yıldız ismi Mahmut Gökgöz bakımevinde ortaya çıktı Bir zamanların yıldız ismi Mahmut Gökgöz bakımevinde ortaya çıktı
Ünlü moda tasarımcısı, lüks teknede ölü bulundu Ünlü moda tasarımcısı, lüks teknede ölü bulundu
Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara... Sahte diploma skandalında kan donduran detaylar: Depremde ölen avukatlara...
Efsane boksör Mike Tyson İstanbul’da Efsane boksör Mike Tyson İstanbul'da
Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu Katil zanlısı babanın barut izi oyununu gizli tanık bozdu
Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu Adını değiştirip sessizliğe bürünen Didem Erol, 49 yaşında ikinci kez anne oldu

08:48
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
Yatalak annesini döverek komaya sokan şizofren doktor gözaltına alındı
07:51
İsrail Kabinesi’nin 10 saatlik “işgal“ toplantısında kavga çıktı
İsrail Kabinesi'nin 10 saatlik "işgal" toplantısında kavga çıktı
07:25
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
İsrail Kabinesi işgalin sona erdirilmesi için 5 şart öne sürdü
07:06
İsrail Kabinesi, Netanyahu’nun Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Kabinesi, Netanyahu'nun Gazze'yi işgal planını onayladı
01:53
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
Doğuma gelen kadın, polis zoruyla kocasını kovdurdu
11:44
Lüks yaşamıyla bilinen fenomenin aracında 103 kilo kaçak altın bulundu
Lüks yaşamıyla bilinen fenomenin aracında 103 kilo kaçak altın bulundu
11:42
52 dakikada neler yaptı neler Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi’nde alev aldı
52 dakikada neler yaptı neler! Eski Fenerbahçeli Şampiyonlar Ligi'nde alev aldı
11:33
Gayrimenkul Sertifikası’nda talep toplama yarın sona eriyor
Gayrimenkul Sertifikası'nda talep toplama yarın sona eriyor
11:29
Eşi tarafından hayvan damında öldürülen kadın 1 hafta önce uzaklaştırma kararı almış
Eşi tarafından hayvan damında öldürülen kadın 1 hafta önce uzaklaştırma kararı almış
11:24
Maçlar nefes kesti İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları
Maçlar nefes kesti! İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
11:20
“Gidemediğin yer senin değildir“ diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
"Gidemediğin yer senin değildir" diyerek yapılan 140 yıllık tünel zamana meydan okuyor
11:19
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
Ünlü iş adamı Halit Yukay 3 gündür kayıp! Yatın parçalanmasıyla ilgili korkunç iddia
11:19
Galatasaray’dan bir bomba transfer daha Milli yıldızımız İstanbul’a geliyor
Galatasaray'dan bir bomba transfer daha! Milli yıldızımız İstanbul'a geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.08.2025 09:01:06. #7.12#
SON DAKİKA: Karabük'te orman yangınını çay içerek izlediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.