Karabük\'te Trafik Kazası: 6 Yaralı

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Karabük'te iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu-Karabük kara yolu 5000 Evler Köprüsü mevkiinde meydana geldi. M.M.K. idaresindeki 78 AAH 733 plakalı otomobil, Safranbolu istikametinden Balıklar Kayası istikametine seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce önündeki A.T. idaresindeki 78 ABR 117 plakalı otomobile ardından köprü duvarına çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte Ş.B.Ş., M.T., N.T., A.M.T. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Özel Medikar Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK