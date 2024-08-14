Karabük\'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Yakalandı

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Karabük'te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu veya uyarıcı madde temin ve ticaretinin önlenmesine yönelik faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Yürütülen istihbarı ve saha faaliyetleri sonucunda 10-11 Ağustos tarihlerinde düzenlenen 2 ayrı operasyonda durumlarından şüphelenilen M.Y. ve A.A.H. isimli şahıslar 26,22 gram uyuşturucu madde ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak ve kullanmak (TCK-191) suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Karabük Halkını, geleceğimizin teminatı sevgili gençlerimizi Uyuşturucu Madde ve Türevlerinin zararlarından korumak, her türlü suçu olmadan önlemek için siz kıymetli hemşerilerimizin de destekleri ile Karabük İl Emniyet Müdürlüğü olarak çalışmalarımız hız kesmeden büyük bir dikkat, duyarlılık ve özveri ile devam edecektir" denildi. - KARABÜK