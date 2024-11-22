Karabük'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 5 kişi yakalanırken 394 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışmalarını sürdürüyor.
20-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen 3 ayrı operasyonda 394 adet uyuşturucu hap ile 23 bin 900 TL ele geçirilirken 5 kişi yakalandı.
Şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK
Son Dakika › 3.Sayfa › Karabük'te Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı - Son Dakika
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