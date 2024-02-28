Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük\'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti

Karabük'te Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İshak Öztürk'e otomobil çarptı. Ağır yaralanan Öztürk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

28.02.2024 22:59  Güncelleme: 23:01
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Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Dün, Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Elif M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen İshak Öztürk'e (83) çarptı. Kazada ağır yaralanan Öztürk'ün yardımına sürücü ve çevredekiler koştu. Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaşlı adam tüm müdahalelere karşın yaşamını yitirdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti - Son Dakika
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