Karabük'te Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Yaşlı Adama Çarpan Sürücü Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Karabük'te Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Yaşlı Adama Çarpan Sürücü Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Karabük\'te Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Yaşlı Adama Çarpan Sürücü Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Karabük'te Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan İshak Öztürk'e çarpan otomobil sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazada ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden yaşlı adam için soruşturma devam ediyor.

29.02.2024 13:33  Güncelleme: 13:35
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Karabük'te yaya geçidinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden yaşlı adama çarpan sürücü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zonguldak Caddesi'nde meydana gelen kazada, Elif M. idaresindeki 78 DC 003 plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçen İshak Öztürk'e (83) çarptı. Kazada ağır yaralanan Öztürk, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası gözaltına alınan ve mahkemeye sevk edilen sürücü Elif M., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Karabük, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Karabük'te Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Yaşlı Adama Çarpan Sürücü Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karabük'te Yaya Geçidinde Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybeden Yaşlı Adama Çarpan Sürücü Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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