Karabük’te yürekleri ağza getiren anlar kamerada

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin önce bir kadına çarpıp ardından refüjü aşarak karşı şeride geçtiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Kıbrıs Şehitleri Caddesinde meydana geldi. Yılmaz S.(82) idaresindeki 81 ADM 143 plakalı otomobil yokuş aşağıya kontrolden çıkıp önce bir kadına çarptı ardından refüjü aşarak karşı şeride geçti. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yokuş aşağıya inen otomobilin karşılıklı olarka yolun karşısına geçen iki yayanın arasından geçtiği ve bu sırada kadına çarpıp karşı şeride geçtiği yansıdı. Görüntüde ayrıca otomobilin çarptığı kadının hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği görüldü.