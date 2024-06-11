Karabük'ün Eflani ilçesinde iş makinesi devrildi, operatör yaralandı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde yol çalışmasından dönen İl Özel İdaresine ait iş makinesi yoldan çıakrak devrildi. Kazada yaralanan iş makinesi operatörü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çukurgeyik köyü mevkiinde meydana geldi. Köy yolu yapım çalışmasından dönen Metin Oral idaresindeki İl Özel İdaresine ait iş makinesi yoldan çıkarak devrildi. Kazayı gören köylülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, köylülerin yardıma koştuğu operatörde kabinden çıkarıldı. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan Oral, daha sonra Eflani Entegre Devlet Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK