Karabük Yenice'de haber alınamayan lise öğrencisi 17 saatlik aramayla sağ bulundu

Karabük Yenice'de haber alınamayan lise öğrencisi 17 saatlik aramayla sağ bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karabük Yenice'de okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana giden lise öğrencisinden haber alınamayınca arama başlatıldı. Yaklaşık 17 saat süren aramanın ardından Nodullar Köyü Tepesi'nde sağ bulunan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana giden ve kendisinden haber alınamayan lise öğrencisi Rıdvan Dereli, yaklaşık 17 saat süren arama çalışmalarının ardından sağ bulundu.
Olay, Yenice ilçesine bağlı Yortan Beldesi'nde meydana geldi. Okuldan çıktıktan sonra ormanlık alana gittiği öğrenilen lise öğrencisi Rıdvan Dereli'den haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yaklaşık 17 saat süren çalışmaları sonucunda Dereli, Nodullar Köyü Tepesi mevkisinde bulundu.
Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen öğrenciyle ilgili arama çalışmaları sona erdi.
Kaynak: İHA
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