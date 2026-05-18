Safranbolu'da şehit ailelerine karbonmonoksit zehirlenmesi

18.05.2026 12:40
Edirne'den Safranbolu'ya gelen şehit ailelerinin konakladığı otelde doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı meydana geldi. 47 kişi mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanede tedavi altına alındı.

Edirne'den Batı Karadeniz gezisi kapsamında Karabük'ün Safranbolu ilçesine gelen şehit ailelerinin konakladığı otelde meydana gelen doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısından etkilenen 47 kişi, mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleriyle hastanelerde tedavi altına alındı.

Olay, Barış Mahallesi Dirlik Sokak'taki bir otelde meydana geldi. Edirne'den gezi programı kapsamında Safranbolu'ya gelen yaklaşık 70 kişilik şehit aileleri grubunun konakladığı otelde kalan bazı vatandaşlar, sabah saatlerinde mide bulantısı ve baş ağrısı şikayetleri yaşamaya başladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye AFAD, sağlık, itfaiye, polis ve doğal gaz ekipleri sevk edildi.

Şikayeti bulunan vatandaşlardan bazıları ambulanslarla, bazıları ise otobüslerle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otel tedbir amacıyla tamamen tahliye edilirken, yapılan ilk incelemelerde kazan dairesinde doğal gaz kaynaklı karbonmonoksit sızıntısı tespit edildi.

Vali Çağatay hastanede ziyaret etti

Olayın ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen Karabük Valisi Oktay Çağatay, tedavi altına alınan şehit ailelerini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Çağatay, İl Sağlık Müdürü İsmail Kara ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Erkan Doğan'dan vatandaşların sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Safranbolu Devlet Hastanesi'ne 2'si çocuk 7 kişi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ise 2'si çocuk 40 kişi başvurdu. Böylece olaydan etkilenen toplam kişi sayısının 47 olduğu bildirildi.

Vali Çağatay, hastanelerde tedavi altına alınan şehit ailelerinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, sürecin ilgili kurumlar tarafından titizlikle takip edildiğini kaydetti.

Öte yandan, durumları iyi olan ve taburcu olan Şehit ailesi yakınları Karabük Polisevinde misafir edildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Doğal Afetler, Güvenlik, 3. Sayfa, Karabük, Son Dakika

