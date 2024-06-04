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Karaköy'de mekana "Cudi" kurşunu kamerada: Polis saldırganları manzara pozlu fotoğraftan yakaladı

Motosikletli saldırganlar mekana müşteriler varken kurşun yağdırıp kaçtı

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda polis ekipleri adeta dedektif gibi iz sürdü

Polis saldırıdan önce mekana gelen şahıstan yola çıkıp saldırganları yakaladı

Rezidansta nefes kesen operasyonla yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Onlarca saatlik görüntü izleyen polis dedektif gibi iz sürüp manzara fotoğrafından yerlerini buldu

İSTANBUL - Beyoğlu Karaköy'de motosikletli saldırganlar gece saatlerinde müşterilerin oturduğu mekana kurşun yağdırdı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri adeta dedektif gibi iz sürerek onlarca saatlik kamera görüntüsü izleyip olayı çözdü. Polis saldırıdan önce mekana gelen şahıstan yola çıkarak motosikletle kaçan saldırganları, Kartal'daki bir rezidanstan paylaştıkları manzara pozlu fotoğraftan yerlerini tespit edip kıskıvrak yakaladı. Saldırı anları ve nefes kesen operasyon kameralara yansırken, gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı. Şahısların "Cudi" lakaplı şahıstan talimat alarak kafeteryaya ateş açtıkları ortaya çıktı.

Olay, önceki hafta Cuma günü saat 01.15 sıralarında Beyoğlu Karaköy semti Kılıçali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde müşteriler mekanda oturduğu esnada motosikletle gelen iki saldırgan tarafından ateş açıldı. Müşterilerin büyük panik yaşadığı olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırganlar hızla kaçtı. Olayın ardından mekan sahibi Derya G. polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen ekipler çalışma başlattı. Saldırı anı ve yaşanan panik ise kameralara anbean yansıdı.

Beyoğlu Asayiş polisi dedektif gibi iz sürdü

Çalışmalar çerçevesinde Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, mekanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadelerine başvurdu. Çalışanlar olaydan 1 saat önce şüpheli iki şahsın mekana gelip oturduğunu ve 1 saat sonra kalktığını söyledi. Buradan yola çıkan polis ekipleri, mekana gelen şahısları ve motosikletli saldırganları tespit edebilmek için hem geriye hem de ileriye yönelik kamera çalışması yaptı.

İki ayrı grup halinde hareket ettikleri tespit edildi

Olayla ilgili 4 ayrı ekiple çalışmalara devam eden polis polisleri, şahısların 2 grup halinde hareket ettiklerini, uzun süre keşif yaptıklarını, birbirleriyle haberleştiğini ve doğru zamanı kollayarak olayı gerçekleştirdiklerini tespit etti. Onlarca saatlik görüntü izleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri adeta dedektif gibi iz sürüp saldırganların olaydan sonra motosikletle Anadolu Yakasına geçtiğini ve Ümraniye tarafında gözden kaybolduğunu belirledi. Mekana gelen diğer grubun ise araçlarını park ettiği Taksim'e yaya şekilde geri gelerek kaçtıkları tespit edildi. Tüm bu anlar ise kameralara yansıdı.

Rezidanstaki manzara pozlu fotoğraftan yerleri bulundu

Polis yaptığı çalışmada elde ettiği görüntülerden ise motosikleti kullanan şahsın Miran O. olduğunu belirledi. Diğer şahısların kimliğini tespit etme çalışmaları sürdüğü esnada sosyal medyadan da araştırma yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Miran O.'nun hesabına ulaştı. Hesabı inceleyen polis, Miran O.'nun manzaraya karşıya çekilmiş ve yakın zamanda paylaşılmış bir fotoğrafını gördü. Fotoğrafı incelemeye alan polis, Kartal'da bulunan bir rezidans üst katlarında çekildiğini belirledi. Hemen harekete geçen polis, rezidansa giderek güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelemelerde rezidansa girdiği tespit edilen Miran O.'nun yanında ise mekana ateş açan Emirhan P. ve olay öncesi kafeteryada oturan şahıslardan Doğukan A. olduğunu belirledi.

Beyoğlu Asayiş polisi rezidansta yakaladı

Hazırlıkların ardından şahısların bulunduğu daireye baskın yapan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, tespit edilen Miran O., Emirhan O. ve Doğukan A.'yı kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Nefes kesen operasyon anları ise kameralara anbean yansıdı. Gözaltına alınan 3 şahıs kelepçelenerek emniyete götürüldü.

"Cudi" lakaplı şahıstan talimat aldıklarını söyledi

İfadeleri alınan şahıslar, tetikçi olduklarını ve "Cudi" isimli Hasan Ş.'den mekana ateş açmaları için talimat aldıklarını söyledi. Olaydan önce mekana Doğukan A. ile gelip müşteri gibi oturan şahsın da Hasan Ş. olduğu ortaya çıktı. Emniyette "Terör örgütü propagandası yapmak" gibi suçlardan 11 adet kaydı bulunan Hasan Ş.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Baskında yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen ve 3 adet suç kaydı bulunan Emirhan P., 3 adet suç kaydı bulunan Miran O. ve Doğukan A., çıkartıldıkları mahkemece "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması", "mala zarar verme" ve "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.